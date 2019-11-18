Кто из украинских футболистов добывал путевку на Евро-2020: имена героев

Сборная Украины в 2019 году не проиграла ни одного матча. И одержала победу в группе отбора на Евро-2020. Вспомним всех футболистов, которые в этом году играли за "сине-желтых".

Для начала стоит отметить, что в 2019 году сборная Украины провела 10 матчей. Восемь из них официальные, еще два – это товарищеские игры против Нигерии и Эстонии. В этих матчах украинцы семь раз победили и трижды сыграли вничью – в первом матче против Португалии на выезде (22 марта), дома против Нигерии (10 сентября) и в последнем матче против Сербии на выезде (17 ноября). В этих матчах украинцы забили 20 голов, пропустив лишь шесть раз.

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Только один раз украинцы не забили – в том же матче против Португалии, а пропускали в четырех играх на выезде против Люксембурга (25 марта), дома от Португалии (14 октября) и в уже упомянутых матчах против Нигерии и Сербии.

В общем Андрей Шевченко имел главный костяк. Но не боялся вызвать новых футболистов на сборы. На один из таких он пригласил аж 31 футболиста. Сейчас на сайте Украинской ассоциации футбола есть 28 игроков в списке футболистов сборной Украины. Мы же предлагаем вспомнить тех, кто получал вызовы и сыграл в матчах. В скобках – их выход в стартовом составе.

Да и из игравших можно сказать, кто был главным, а кто-в резерве (если не было травмы). Также в некоторых матчах Шевченко прибегал к ротации, чтобы у игроков были силы на два матча. Так, поочередно играли Яремчук и Мораес. Ярмоленко сыграл лишь тогда, когда восстановился после травмы. При этом из-за повреждения Коноплянка потерял место в основе.

Вратари

Здесь безапелляционным "номером 1" является Андрей Пятов. В матче против Сербии 17 ноября он провел 93-й поединок за сборную. Обойдя по этому показателю Александра Шовковского и, поднявшись на пятое место в списке гвардейцев сборной. Пятов сыграл во всех официальных матчах.



Андрей Пятов сыграл во всех матчах квалификации Евро-2020

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Также два матча в 2019 году сыграл Андрей Лунин. Но это были товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии. Вызовы получали Денис Бойко и Юрий Панькив, но на поле они так и не выходили.

Защитники

Николай Матвиенко – один, кто вышел во всех 10 матчах за сборную Украины в 2019 году в стартовом составе. Для примера, в центре защиты Сергей Кривцов сыграл в семи матчах. Еще в двух сыграл Никита Бурда. Также один матч в основе у Игоря Пластуна.



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На левом фланге защиты больше играл Виталий Мыколенко – семь матчей. Когда же играл не он, то выходил Эдуард Соболь (три матча). Что касается правого защитника, то там чаще выходил Александр Караваев – шесть матчей. Также там использовали Сергея Болбата (три матча) и Богдана Бутко (один матч).

Также вызвался Артем Шабанов. Однако он лишь в одном матче (товарищеской игре против Эстонии) вышел на замену во втором тайме. Вызов также получал Василий Кравец, но в заявку на матч он не попадал.

Полузащитники

Здесь тоже есть игроки, которые могут считаться основными. Один из них – Тарас Степаненко. Игрок не получил вызов на последний сбор из-за того, что был удален в матче против Португалии, и в Сербии бы не сыграл. А так он отыграл в шести матчах. Лучше него статистика у Руслана Малиновского – девять матчей. Игрок пропустил товарищеский матч против Эстонии из-за рождения дочери. Восемь матчей отыграл Александр Зинченко. Два последних он пропустил из-за травмы.

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Руслан Малиновский в матче против Сербии во Львове

Когда же не играла эта тройка, то в центре полузащиты использовался Сергей Сидорчук (два матча), Евгений Шахов (одна игра). Иногда вместо них выходили одни из крайних полузащитников – Виктор Коваленко (три матча), Роман Безус (один матч). Владимир Шепелев и Виталий Буяльский сыграли по четыре матча, но во всех выходили на замены.

В центр полузащиты смешался и Марлос, сыгравший в четырех матчах. Андрей Ярмоленко, который только летом восстановился от травмы, сыграл в шести матчах. Зато Евгений Коноплянка – четыре раза выходил в старте.



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Виктор Цыганков может занести себе в актив шесть матчей в стартовом составе сборной Украины в 2019 году.

На поле на замены также выходили Дмитрий Иванисеня, Марьян Швед. Николай Шапаренко хоть и попадал в заявки на матч, на поле так и не выходил. Иван Петряк вызывался, но в заявку не попадал.

Нападающие

В 2019 году четверо нападающих получали вызовы в национальную сборную. Больше всех сыграл Роман Яремчук – шесть матчей в старте. У Жуниора Мораеса всего три матча в старте.



Роман Яремчук и Жуниор Мораес – главные нападающие в сборной Украины

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Третьим нападающим в команде можно считать Артема Беседина. Несмотря на то, что он только в одном матче против Эстонии вышел в старте. Также он вышел на замену в последнем матче против Сербии и своим ударом на 90+2 минуте принес Украине ничью.

Артем Кравец получал вызовы, но только в одной игре вышел на замену.

Поэтому в целом за сборную Украины в 2019 году сыграл 31 футболист. На Евро-2020 сможет поехать лишь 23 из них.

Фото: Украинская ассоциация футбола