Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник

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Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч
Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч / ФФУ

Сборная Украины по футболу раньше начнет подготовку к двум поединкам квалификационного раунда чемпионата Европы-2020.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко планирует уже 25-26 мая собрать футболистов, выступающих за рубежом, сообщает "Команда №1".

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Последний тур чемпионата Украины состоится 30 мая, но до этого момента сборная собирается провести контрольную игру против одной из команд Первой украинской лиги. Спарринг ориентировочно должен состояться 29 мая.

Также в спарринге может принять участие и молодежный состав украинской команды, ведь с 3-го по 5 июня они будут играть на турнире им. Лобановского.

Команда Андрея Шевченко в рамках отбора к континентальному первенству встретится с Сербией и Люксембургом. Эти матчи будут сыграны во Львове 7-го и 10 июня соответственно.

После двух туров отбора на Евро-2020 у сборной Украины 4 очка (ничья с Португалией 0:0 и победа над Люксембургом 2:1). Главная команда нашей страны занимает первое место в своей группе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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