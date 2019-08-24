Сборная Украины по футболу ярким видео поздравила с Днем Независимости

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото из открытых источников

Игроки национальной сборной Украины по футболу поздравили болельщиков с Днем Независимости.

Видео с поздравлениями от представителей национальной команды опубликовал канал УАФ в YouTube.

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На видео игроки рассказали о гордости, которую чувствуют, когда одевают желто-синие цвета, поблагодарили защитников страны и поздравили всех соотечественников с Днем Независимости.

Ближайший матч сборной Украины состоится 7 сентября – команда Андрея Шевченко поедет в гости в Литву в рамках отбора на Евро-2020.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол День Независимости Сборная Украины по футболу
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