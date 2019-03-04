Сборная Украины по футболу объявила календарь матчей на 2019 год

Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу на 2019 год. У команды Андрея Шевченко запланировано 10 встреч.

Первый поединок для "сине-желтых" состоится 22 марта. В этот день украинская команда сыграет первый тур отбора на Чемпионат Европы (на выезде против Португалии).

Читайте также: Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины

Закроют год украинцы также отборочным матчем за континентальное первенство (против Сербии). Всего команда проведет 8 официальных матчей в отборе на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Также дважды "сине-желтые" сыграют в товарищеских встречах: 14 ноября против команды Эстонии, соперник на игру 10 сентября еще уточняется.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2019 год// facebook.com/UaNationalFootball

Спорт 24 сообщал, что на сайте ФИФА опубликовали обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на две позиции и теперь занимает тридцатое место.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram