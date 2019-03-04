Сборная Украины по футболу объявила календарь матчей на 2019 год

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Календарь матчей сборной Украины по футболу
Сборная Украины по футболу: календарь матчей / ФФУ

Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу на 2019 год. У команды Андрея Шевченко запланировано 10 встреч.

Первый поединок для "сине-желтых" состоится 22 марта. В этот день украинская команда сыграет первый тур отбора на Чемпионат Европы (на выезде против Португалии).

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Закроют год украинцы также отборочным матчем за континентальное первенство (против Сербии). Всего команда проведет 8 официальных матчей в отборе на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Также дважды "сине-желтые" сыграют в товарищеских встречах: 14 ноября против команды Эстонии, соперник на игру 10 сентября еще уточняется.

Календар матчів збірної України 2019

Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2019 год// facebook.com/UaNationalFootball

Спорт 24 сообщал, что на сайте ФИФА опубликовали обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на две позиции и теперь занимает тридцатое место.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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