Сборная Украины по футболу впервые за 10 лет сыграет матч на "Днепр-Арене"

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Стадион "Днепр-Арена"
Стадион "Днепр-Арена"

Один из двух товарищеских матчей сборной Украины, которые запланированы на осень 2019 года, состоится в Днепре.

Об этом сообщили ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Ранее сообщалось, что украинская сборная 14 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией. Ориентировочная дата второго матча – 10 сентября. Соперник пока неизвестен.

Последний матч национальной команды в Днепре состоялся 10 октября 2009 года. Тогда украинцы на "Днепр-Арене" обыграли Англию (1:0) в отборе ЧМ-2010.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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