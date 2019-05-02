Сборная Украины по футболу впервые за 10 лет сыграет матч на "Днепр-Арене"
Один из двух товарищеских матчей сборной Украины, которые запланированы на осень 2019 года, состоится в Днепре.
Об этом сообщили ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".
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Ранее сообщалось, что украинская сборная 14 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией. Ориентировочная дата второго матча – 10 сентября. Соперник пока неизвестен.
Последний матч национальной команды в Днепре состоялся 10 октября 2009 года. Тогда украинцы на "Днепр-Арене" обыграли Англию (1:0) в отборе ЧМ-2010.
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