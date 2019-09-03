Сборная Украины по футболу получила титульного спонсора

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Сборная Украины получила титульного спонсора
Сборная Украины получила титульного спонсора / УАФ

Компания "Эпицентр К" и Украинская ассоциация футбола подписали договор, согласно которому "Эпицентр К" стал титульным спонсором национальной сборной Украины.

Новое соглашение станет продолжением длительной истории сотрудничества двух организаций. Первый договор о сотрудничестве между УАФ (тогда ФФУ) и сетью торговых центров "Эпицентр" было подписано в 2013 году. Именно с названием этого титульного спонсора на форме сине-желтые выходили на поединки против Англии и Польши в группе отбора на ЧМ-2014 и матчи плей-офф с Францией.

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Срок нового контракта — 3,5 года, следовательно, он будет действовать и на следующие два крупных турнира – Чемпионат Европы 2020 и Чемпионат мира 2022. И стоит напомнить, что титульный спонсор будет размещен лишь на тренировочной форме сборной. В матчах на форме сборной нет упоминаний о спонсорах.


Подписание соглашения о спонсорстве между "Эпицентр К" и сборной Украины

Компания будет разыгрывать и дарить фанатскую атрибутику, билеты и туры на матчи. Для посетителей ТЦ будут устраивать интересные футбольные события, чтобы популяризировать украинский футбол и здоровый образ жизни.

Стоит добавить, что компания "Эпицентр К" принадлежит супругам Александру и Галине Герегам.

Кто такой Александр ГерегаАлександр Герега – вице-президент Украинской ассоциации футбола. По данным СМИ, именно он заплатил призовые футболистам сборной Украины U-20, которые стали чемпионами мира.

В апреле 2019 года была информация, что он планирует купить львовские "Карпаты". Однако дело до покупки так и не дошло.

С 2013 года – президент Федерации тяжелой атлетики Украины.

В 2012 году был избран народным депутатом от 192-го избирательного округа. Вошел во фракцию "Партии регионов" в Верховной Раде. Его жена Галина, которая до этого была секретарем Киевсовета, баллотировалась в Киеве, но проиграла выборы в своем округе представителю ВО "Свобода" Андрею Ильенко.

16 января 2014 года Александр Герега проголосовал за "диктаторские законы". После бегства Виктора Януковича 21 февраля вышел из фракции "Партии регионов". В октябре 2014 года был вновь избран депутатом Верховной Рады. Во время перевыборов в Верховную раду в июле 2019 года как самовыдвиженец победил на округе №192 в Хмельницкой области.

Состояние Александра и Галины Герег в 2017 году оценивали в 688 миллионов долларов.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Герега Александр Владимирович Галина Герега
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