Национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Встреча с болельщиками состоится 2 сентября. Начало – в 18.00.

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Ближайшие матчи сборной Украины против Литвы (7 сентября) в рамках квалификации Евро-2020 и товарищеская встреча с Нигерией (10 сентября).

Ранее главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24-х игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче к Евро-2020 против сборной Литвы и товарищеской встрече с командой Нигерии.