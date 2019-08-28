Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / УАФ

Национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Встреча с болельщиками состоится 2 сентября. Начало – в 18.00.

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Ближайшие матчи сборной Украины против Литвы (7 сентября) в рамках квалификации Евро-2020 и товарищеская встреча с Нигерией (10 сентября).

Ранее главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24-х игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче к Евро-2020 против сборной Литвы и товарищеской встрече с командой Нигерии.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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