Сборная Украины по футболу разгромила Хорватию на престижном турнире
В своем первом матче на турнире Croatia Womens Cup 2019 женская сборная Украины по футболу обыграла сборную Хорватии со счетом 4:0.
Хорватия — Украина 0:4
Голы: Андрухив, 3, 24, 85, Апанащенко, 9
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Подопечные Натальи Зинченко проведут на турнире еще два матча – против Словении (2 марта) и стыковый поединок с командой другой группы (4 марта), сообщает сайт Федерации футбола Украины.
Этот сбор станет для нашей команды одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире Евро-2021, соперниками украинок в котором будут Германия, Ирландия, Греция и Черногория.
В полуфинале футзального Евро среди женщин сборной Украины не удалось выиграть у хозяек турнира, сборной Португалии – 1:5.
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