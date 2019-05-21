Сборная Украины по футболу U-20 провела первую тренировку перед ЧМ-2019: фото

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​Сборная Украины U-20 перед ЧМ-2019
​Сборная Украины U-20 перед ЧМ-2019 / ФФУ

В понедельник, 20 мая сборная Украины U-20 в рамках подготовки к стартовому матчу на чемпионате мира против сборной США, провела свою первую тренировку.

За день до этого, Андрей Лунин присоединился к сборной Украины U-20 в Польше и поможет команде на молодежном чемпионате мира.

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Погода в Польше оказалась благоприятной для выполнения разнообразных задач, которые давали своим игрокам тренеры. Несмотря на перелет, тренировка прошла в оживленном темпе.


Сборная Украины U-20 провела первую тренировку перед ЧМ-2019 // Фото: ФФУ

К слову, чемпионат мира U-20 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины в групповом раунде встретится с командами США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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