Сборная Украины по футболу U-20 провела первую тренировку перед ЧМ-2019: фото

В понедельник, 20 мая сборная Украины U-20 в рамках подготовки к стартовому матчу на чемпионате мира против сборной США, провела свою первую тренировку.

За день до этого, Андрей Лунин присоединился к сборной Украины U-20 в Польше и поможет команде на молодежном чемпионате мира.

Читайте также: Юношеская сборная Украины по футболу начала подготовку к ЧМ-2019 с ничьей

Погода в Польше оказалась благоприятной для выполнения разнообразных задач, которые давали своим игрокам тренеры. Несмотря на перелет, тренировка прошла в оживленном темпе.



Сборная Украины U-20 провела первую тренировку перед ЧМ-2019 // Фото: ФФУ

К слову, чемпионат мира U-20 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины в групповом раунде встретится с командами США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram