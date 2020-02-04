Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией в элит-раунде отбора на ЧМ-2020

Сборная Украины по футзалу провела последний матч в отборочной кампании чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Литве. Украинцы сыграли вничью против сборной Франции.

Франция – Украина 2:2

Голы: Мухудин, 10, Рамирес, 13 (пен.) – Журба, 7, Педяш, 29

Матч против Франции ничего не решал для обеих команд (обе сборные лишились даже гипотетических шансов на выход из группы), и поэтому превратился в спарринг с повышенной ответственностью.

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Украинцы повели в счете на 7-й минуте матча усилиями Сергея Журбы. Франция еще до перерыва отыгралась и вышла вперед.

В середине второго тайма Александр Педяш установил окончательный счет встречи – 2:2.

Украина набрала одно очко и завершила отборочный турнир на последнем месте турнирной таблицы. Ранее команда Косенко уступила Сербии (2:5) и проиграла Испании (1:3).

Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на мировое первенство. Команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф, в котором разыграют еще две путевки на чемпионат мира.