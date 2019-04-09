Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Хорватией: видео
В контрольном поединке мужская сборная Украины по футзалу встречалась с Хорватией. В матче команды победителя так и не выявили.
Украина – Хорватия 1:1
Голы: Белоцерковец, 16 – Дураш, 2
Интересно, что "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу
Хорваты вышли вперед в Запорожье уже на 2 минуте игры благодаря точному удару Дураша, что позволило гостям выиграть первую половину.
Во втором тайме сборная Украины сумела сравнять счет. Точный удар на 16 минуте нанес Белоцерковец, который установил окончательный счет матча.
Уже в среду, 10 апреля, команды встретятся во втором противостоянии, которое также состоится в Запорожье.
Видео голов и обзор матча Украина – Хорватия
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