24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Сборная Украины по футзалу вошла в топ-10 лучших команд Европы

7 Читати новину українською
Сборная Украины по футзалу / УАФ

В УЕФА обнародовали итоговый рейтинг футзальных сборных за год, который подходит к концу. Сборная Украины заняла в нем шестое место.

Кроме Украины, в первой десятке оказались и две соперницы сборной Украины в отборе на Чемпионат мира 2020 года. На первом месте сборная Испании, а сразу за Украиной седьмую строчку занимает сборная Сербии. Насчет Франции, то команда на 15-й строчке.

Читайте также: Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году

Именно Сербия примет матчи элит-раунда отбора ЧМ-2020, где сыграет сборная Украины. Поединки квартета B пройдут 1-4 февраля в сербском городе Нише. Победители каждой из четырех групп напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9-е и 12 апреля 2020 года. Противостояние будет двухматчевым. В случае участия в плей-офф сборная Украины встретится с представителем группы A и первый поединок проведет дома (9 апреля), а ответный – в гостях (12 апреля).

В Казахстане упал пассажирский самолет, 15 погибших, десятки раненых: фото и видео
сегодня
1245
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:42 Противостояние Свитолиной и Халеп вошло в топ-10 лучших за последние 10 лет: видео
Юрій Семенюк 36
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 255
23 декабря 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
Михайло Гема 136
26 декабря 14:20 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк 141
26 декабря 09:24 Гол украинца Малиновского в ворота "Вероны" попал в рейтинг лучших в Италии: видео
Юрій Семенюк 1295
Новости
Больше новостей
Залиште відгук