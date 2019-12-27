Сборная Украины по футзалу вошла в топ-10 лучших команд Европы

В УЕФА обнародовали итоговый рейтинг футзальных сборных за год, который подходит к концу. Сборная Украины заняла в нем шестое место.

Кроме Украины, в первой десятке оказались и две соперницы сборной Украины в отборе на Чемпионат мира 2020 года. На первом месте сборная Испании, а сразу за Украиной седьмую строчку занимает сборная Сербии. Насчет Франции, то команда на 15-й строчке.

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Именно Сербия примет матчи элит-раунда отбора ЧМ-2020, где сыграет сборная Украины. Поединки квартета B пройдут 1-4 февраля в сербском городе Нише. Победители каждой из четырех групп напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9-е и 12 апреля 2020 года. Противостояние будет двухматчевым. В случае участия в плей-офф сборная Украины встретится с представителем группы A и первый поединок проведет дома (9 апреля), а ответный – в гостях (12 апреля).