Сборная Украины по футзалу всухую разгромила Хорватию в товарищеском матче

В рамках подготовки к основному раунду отбора на ЧМ-2020 украинская сборная провела второй товарищеский матч против Хорватии.

Украина – Хорватия 3:0

Голы: Шотурма, 8, Фаренюк, 13 Журба, 31 (пен.)

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Украина вышла вперед на 8 минуте матча после точного удара Петра Шотурмы. Через пять минут Артем Фаренюк удвоил преимущество хозяев площадки, сыграв на добивании. В середине второго тайма Сергей Журба заработал пенальти и сам же его реализовал.

Отметим, что во втором раунде квалификации на чемпионат мира-2020 сборная Украины сыграет против Словении, Македонии и Косово. Игры пройдут с 22 по 27 октября.

Спорт 24 писал, что в первом товарищеском матче Украина и Хорватия не сумели определить победителя, сыграв вничью 1:1.

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