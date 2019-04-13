Сборная Украины по гандболу одержала третью подряд победу в отборе на Евро-2020

Мужская сборная Украины по гандболу продолжает борьбу за выход на Евро-2020. В матче отбора против Фарерских остров украинская команда получила непростую победу 27:26.

Фарерские острова – Украина 26:27 (14:15, 12:12)

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Матч держал в напряжении с первой и до последней минуты. Украинцы, проигрывая 23:24 благодаря голам опытных Гурковского, Жукова, Остроушко и Онуфриенко вышли вперед 27:25, и несмотря на пропущенный мяч на последних секундах, удержали победный результат.

Это позволило Украине как минимум до матча Дания – Черногория стать единоличным лидером отборочной группы, улучшив свои шансы выйти в финальную часть.

Напомним, в 3 туре украинская сборная разгромила Фареры в домашнем матче со счетом 30:19.

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