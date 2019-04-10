Сборная Украины по гандболу уверенно победила Фарерские острова в отборе на Евро-2020

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Сборная Украины по гандболу уверенно победила Фарерские острова в отборе на Евро-2020

10 апреля мужская сборная Украины по гандболу сыграла со сборной Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы-2020. И одержала уверенную победу в стенах столичного Дворца спорта.

Подопечные олимпийского чемпиона Сергея Бебешко разгромили Фарерские острова 30:19. Хотя начало матча нельзя было назвать легким для украинцев. Их соперники удачно атаковали поэтому на площадке шла равная борьба.

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Но продолжалось так и не долго. И уже в середине первого тайма фарерцы несколько подсели, что позволило нашим гандболистам уйти в отрыв – 17:12 по итогам первой половины встречи.

Во втором тайме украинцы довели матч до логического завершения – 30:19.

Таким образом, Украина набрала четыре очка в группе (после трех сыгранных матчей). В случае выездной победы над Фарерами 13 апреля может досрочно забронировать себе место среди участников Евро-2020. Но для этого также необходимо, чтобы Дания дважды обыграла Черногорию.

Кроме матча с Фарерскими островами, украинцы проведут еще два матча. 12 июня в киевском Дворце спорта они сыграют против Дании, а 16 июня – на выезде против Черногории.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
Источник: 24 Канал
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