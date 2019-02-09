Сборная Украины по хоккею на последних минутах уступила Венгрии

В Венгрии состоялся четвертый матч международного турнира, в котором принимает участие сборная Украины U17. Соперниками наших ребят были сверстники из Беларуси и Венгрии, всего же каждая команда сыграет на турнире по 4 матча продолжительностью по 45 минут каждый.

Венгрия U17 – Украина U17 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

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В первый день турнира нашей команде предстояло сыграть сразу две игры – первую встречу команда Олега Шафаренко проиграла сборной Беларуси, а во второй уверенно обыграла хозяев. Во вчерашней игре сборная Украины до 17 лет уступила команде Беларуси по буллитам.

В заключительном матче турнира нашей команде противостояла сборная Венгрии. Уже в первом периоде хозяева забросили три раза, чем поставили сборную Украины в затруднительное положение. Середина второго игрового периода стала богатой на шайбы – сначала Богдан Панасенко и Александр Плохотник сократили разрыв до минимального, после чего венгры смогли отыграть одну шайбу.

На третий период хоккеисты под руководством Олега Шафаренко вышли заряженными, и смогли сравнять счет благодаря точным броскам Артема Гребеника и Дениса Гончаренко. Однако победа осталась за венграми – за полторы минуты до конца матча хозяева отправили шайбу в ворота Валентина Красносельского, после чего сели в оборону.

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Итоговый счет матча 5:4, и сборная Украины до 17 лет на минорной ноте завершает свой первый в истории международный турнир.

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