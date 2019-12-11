Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей

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Сборная Украины потеряла двух вратарей из-за травмы / Федерация хоккея Украины

Национальная сборная команда Украины по хоккею не доиграла матч с белорусской сборной из-за травмы обоих вратарей. Это произошло на турнире Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште.

Травмы получили Богдан Дьяченко и Олег Петров. На время остановки игры Украина уступала сборной Беларуси 1:4. Шайбу украинцев во втором периоде забросил Сергей Бабинец.

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Как говорится в сообщении Федерации хоккея Украины, сейчас она старается как можно быстрее решить проблему и отправить новых голкиперов на турнире.

Фамилии будут опубликованы на нашем официальном сайте впоследствии.

Уже в четверг, 12 декабря, сборная Украины должна сыграть матч против Южной Кореи, после чего на нее ожидает матч плей-офф.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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