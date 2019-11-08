Сборная Украины по хоккею одержала первую победу в новом сезоне

Сборная Украины провела второй поединок на международном турнире Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, обыграв команду Эстонии со счетом 3:2.

Эстония – Украина 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы на ледовой арене "Тондираба" в Таллинне в нашей сборной забросили Илья Коренчук (11 мин), Алексей Янишевский (35), Александр Боевых (51).

Предыдущий матч: Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч в сезоне

Как и в матче против Литвы, украинцы пропустили шайбу в самом начале. Но еще в первом периоде подопечные Андрея Срюбко сумели выровнять ситуацию. Точным броском отметился Коренчук, который от синей линии поразил "девятку".

Вторая двадцатиминутка прошла с большим преимуществом хозяев площадки, и голкиперу сборной Украины Петрову приходилось постоянно быть в напряжении. Даже в меньшинстве эстонцы были близки к успеху, угрожая воротам сборной Украины. При такой игре несколько неожиданным стал гол в исполнении Янишевского.

В третьем периоде эстонцы продолжили искать пути к нашим воротам, но блестяще на последнем рубеже действовал Петров. А в одной из атак "сине-желтых" Боевых увеличил преимущество сборной Украины. Правда, вскоре Слессаревски сократил отставание в счете, но украинцы сумели сохранить победный результат.

Читайте также: Хоккеисты украинского клуба эффектно поблагодарили фанатов после сенсационной победы: видео

Участники соревнований Turkish Airlines Baltic Challenge Cup разделены на две группы. Трио А – Литва, Эстония, Украина), трио В – Казахстан (молодежный состав), Латвия, Румыния). 10 ноября победители групп разыграют между собой первое место. Состоятся также поединок за бронзу и матч аутсайдеров.