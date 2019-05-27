Сборная Украины по хоккею опустилась на самую нижнюю строчку мирового рейтинга за 16 лет

Сборная Украины по хоккею занимает 25 место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который был сформирован после окончания чемпионата мира-2019.

Первое место, несмотря на поражение в финале чемпионата мира, сохранила сборная Канады. Среди лидеров сразу две позиции потеряла Швеция и откатилась на 4-е место. Топ-8 гарантировала себе участие в основном турнире Олимпиады-2022.

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Сборная Украины, выступающая в третьем по счету дивизионе, занимает 25-е место. Это самая низкая позиция Украины за время существования рейтинга.

Начиная с 2016-го года, когда "сине-желтые" после победы на чемпионате мира в Дивизионе IB были на 22-й позиции, наша национальная команда третий год подряд стабильно теряет в рейтинге по одному месту.

С 2003-го года, когда IIHF впервые начала формировать рейтинг национальных сборных, наивысшим достижением команды Украины была 11-я позиция (2003, 2005).

Следующий чемпионат мира в Дивизионе IB с участием сборной Украины в 2020-м году примет польский город Катовице.

Стоит напомнить, что соперниками сборной Украины будут Литва, Польша, Япония, Эстония и Сербия. Турнир продлится с 26 апреля до 2 мая 2020 года. Победитель группы поднимется в высший дивизион. Последняя команда в группе потеряет позицию.

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