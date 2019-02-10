Сборная Украины по хоккею потерпела историческое поражение

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Сборная Украины впервые проиграла Румынии
Сборная Украины впервые проиграла Румынии / uhl.ua

Сборная Украины по хоккею провела третий товарищеский поединок под руководством Андрея Срюбко. Украинцы впервые в истории уступили соперникам из Румынии.

Украина – Румыния 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 Мольнар, 0:2 Кириченко, 0:3 Фодор

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Команды начали игру довольно осторожно, не бросая все силы в атаку. На экваторе первой 20-минутки номинальные гости сумели дважды отличиться усилиями Жомбора Мольнара и Виталия Кириченко.

Во втором периоде обе сборные имели шансы для взятия ворот, но на первый план вышла нереализация голевых моментов и хорошая игра двух голкиперов.

Подопечные Андрея Срюбко бросили все силы в нападение в заключительные 20 минут, но хотя бы раз пробить румынскую оборону им не удалось. Зато гости смогли увеличить разрыв в счете до трех шайб после гола от Чанади Фодора.

Украинцы уступили 0:3, и это поражение стало первым для украинской команды в истории независимости от румын. В свою очередь сегодняшние соперники одержали победу на международном турнире, выиграв два матча у поляков и украинцев с общим счетом 5:0.

Ранее "сине-желтые" проиграли в товарищеском матче Польше. В первом матче украинцы проиграли в серии буллитов, а в ответной игре разгромно уступили 1: 5.

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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