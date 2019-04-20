Сборная Украины по хоккею потерпела пятое поражение подряд на чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею U-18 проиграла норвежцам свой последний матч чемпионата мира в Дивизионе ІА, который проходит в Гренобле (Франция).

Норвегия – Украина 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

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Подопечные Олега Тимченко потерпели пятое поражение на мировом первенстве во французском Гренобле и в следующем сезоне будут выступать в Дивизионе ІВ.

В составе украинцев шайбами отметились Святослав Тимченко (28 минута), Богдан Середницкий (52); у соперников – Сандер Фроберг (10), Филипп Гранат (39) и Маттиас Хальворсен (60).

В течение первенства подопечные Олега Тимченко взяли одно очко в игре с хозяевами льда французами – 1:2 (овертайм), а затем проиграли датчанам – 2:6, Казахстану – 1:6 и Германии – 1:13

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