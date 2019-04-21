Сборная Украины по хоккею потерпела унизительное поражение в товарищеском матче

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею / ФХУ

Сборная Украины по хоккею во время подготовки к участию в чемпионате мира в Дивизионе 1B сыграла товарищеский матч против белорусской "Юности". И потерпела поражение.

Матч закончился разгромной победой белорусской команды. При том что "Юность" вышла на матч без ряда ключевых игроков. Но это не помешало команде забросить четыре шайбы в ворота "сине-желтых" – по два точных броска во втором и третьем периодах.

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Украинцы на это так ничем и не ответили.

"Юность" – сборная Украины 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – Протасеня (Кулаков) – 22:40, 2:0 – Аносов (Стефанович, Мажуга) – 34:04, 3:0 – Протасеня (Геращенко, Кулаков – более.) – 47:14, 4:0 – Кашкар (К. Брыкун, Протасеня – 54: 15.

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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