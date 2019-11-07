Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч в сезоне

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Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч в сезоне
Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч в сезоне / IIHF

7 ноября в Эстонии стартовал международный турнир Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. В первый день национальная сборная Украины проиграла Литве.

Литва – Украина 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

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Украинские хоккеисты пропустили уже на 19 секунде матча. За Литву результативным броском отметился Протченко.

В середине первого периода "сине-желтые" отыгрались. Шайбу на свой счет записал Сильницкий.

Во втором и третьем периодах команды результативными бросками не отличались. Судьба матча решилась в овертайме.

Литва сумела вырвать победу благодаря одному точному броску. Украинцев огорчил Кракаускас, который принес литовцам победу.

Следующую игру сборная Украины проведет 8 ноября против Эстонии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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