24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и не сыграет на Олимпиаде-2022

50 Читати новину українською
Сборная Украины по хоккею / УХЛ

Сборная Украины проиграла второй подряд матч в рамках квалификации на Олимпиаду-2022. В Казахстане подопечные Сергея Витера уступили Польше.

Польша – Украина 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

К теме: Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду-2022

Старт поединка для Украины оказался положительным. Защитник "Белого Барса" открыл счет в игре. Но ближе к завершению первого периода поляки выровняли счет на табло.

Во втором периоде Польша вышла вперед благодаря шайбе Пшигодзки. Закрепил преимущество номинальных хозяев Мажец.

На старте последнего периода Польша забросила четвертую шайбу, сделав счет разгромным. До завершения игры украинцы пропустили еще две шайбы и проиграли с разгромным счетом 6:1.

Накануне сборная Украины разгромно проиграла Казахстана. Украинская команда потеряла шансы сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В следующий раунд квалификации выходит только победитель группы H. С двумя поражениями в пассиве "сине-желтые" потеряли шансы побороться за первое место.

Последний матч в рамках квалификации Украина проведет 9 февраля против Нидерландов.

Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
сегодня
2476
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Олимпиада-2022 Новости Спорта Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:57 Операторы в прямом эфире оскорбляли баскетболисток во время матча чемпионата Украины – видео
Юрій Семенюк 4
сегодня 12:30 Владиславу Сиренко – 25: история жизни украинского Майка Тайсона с нокаутирующим ударом
Андрій Тудовші 94
сегодня 09:30 "Барселона" неожиданно вылетела из Кубка Испании – видео провала
Ігор Саджениця 122
6 февраля 22:15 Что такое тренировка в стиле HIIT: главные преимущества
Софія Кулай 53
6 февраля 18:57 Как де Пена забил за "Динамо" с центра поля – видео шедеврального удара
Ігор Саджениця 315
Новости
Больше новостей
Залиште відгук