Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и не сыграет на Олимпиаде-2022

Сборная Украины проиграла второй подряд матч в рамках квалификации на Олимпиаду-2022. В Казахстане подопечные Сергея Витера уступили Польше.

Польша – Украина 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

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Старт поединка для Украины оказался положительным. Защитник "Белого Барса" открыл счет в игре. Но ближе к завершению первого периода поляки выровняли счет на табло.

Во втором периоде Польша вышла вперед благодаря шайбе Пшигодзки. Закрепил преимущество номинальных хозяев Мажец.

На старте последнего периода Польша забросила четвертую шайбу, сделав счет разгромным. До завершения игры украинцы пропустили еще две шайбы и проиграли с разгромным счетом 6:1.

Накануне сборная Украины разгромно проиграла Казахстана. Украинская команда потеряла шансы сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В следующий раунд квалификации выходит только победитель группы H. С двумя поражениями в пассиве "сине-желтые" потеряли шансы побороться за первое место.

Последний матч в рамках квалификации Украина проведет 9 февраля против Нидерландов.