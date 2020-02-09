Сборная Украины по хоккею разгромила Нидерланды в последнем матче отбора на Олимпиаду-2022
Сборная Украины по хоккею завершила квалификацию на Олимпийские игры 2022 года. В Казахстане в последней игре "сине-желтые" разгромили сборную Нидерландов.
Нидерланды – Украина 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
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Ближе к концу первого периода счет в игре открыл украинский нападающий "Стяуа" Дмитрий Нименко.
Во втором периоде подопечные Сергея Витера закрепили успех, который получили в начале игры. Сперва форвард "Донбасса" Никита Буценко удвоил преимущество Украины.
А в середине второй 20-минутки "сине-желтые" реализовали большинство. Шайбу на свой счет записал нападающий "Кременчуга" Иван Савченко.
Таким образом, сборная Украины одержала единственную победу в отборе к Олимпиаде в последнем туре. В группе H "сине-желтые" расположились на третьей строчке, а Нидерланды – четвертой.
Из-за поражения Казахстана и Польши украинцы потеряли все шансы пробиться на Олимпийские игры.
Казахстан и Польша в очном матче определят, кто продолжит бороться за поездку в Пекин в 2022 году.
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