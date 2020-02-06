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Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду-2022

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Сборная Украины / УХЛ

Сборная Украины неудачно начала квалификацию на Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай). "Сине-желтые" в Нур-Султане разгромно проиграли хозяевам льда – Казахстану.

Украина – Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

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Наиболее провальным для подопечных Сергея Витера стал первый период, в котором украинские хоккеисты пропустили 5 голов.

"Сине-желтые" ответили только одним точным броском нападающего Сергея Бабинца из "Белого Барса".

Второй период украинцы также не могут записать в свой актив – две пропущенные шайбы и счет на табло 1:7.

Последняя 20-минутка также ничем хорошим для сборной Украины не увенчалась. Казахстанцы еще раз огорчили украинского вратаря и установили итоговый результат 1:8.

Другими соперниками Украины в группе H являются команды Польши и Нидерландов. С Польшей Украина сыграет 7 февраля, а Нидерландами – 9 февраля.

Отметим, что только победитель турнира в Нур-Султане пройдет в решающий раунд олимпийского отбора.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2022 Хоккей
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