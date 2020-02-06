Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду-2022
Сборная Украины неудачно начала квалификацию на Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай). "Сине-желтые" в Нур-Султане разгромно проиграли хозяевам льда – Казахстану.
Украина – Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)
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Наиболее провальным для подопечных Сергея Витера стал первый период, в котором украинские хоккеисты пропустили 5 голов.
"Сине-желтые" ответили только одним точным броском нападающего Сергея Бабинца из "Белого Барса".
Второй период украинцы также не могут записать в свой актив – две пропущенные шайбы и счет на табло 1:7.
Последняя 20-минутка также ничем хорошим для сборной Украины не увенчалась. Казахстанцы еще раз огорчили украинского вратаря и установили итоговый результат 1:8.
Другими соперниками Украины в группе H являются команды Польши и Нидерландов. С Польшей Украина сыграет 7 февраля, а Нидерландами – 9 февраля.
Отметим, что только победитель турнира в Нур-Султане пройдет в решающий раунд олимпийского отбора.