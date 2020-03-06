Сборная Украины по хоккею с мячом завоевала серебряные награды на чемпионате мира

Состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске (Россия).Мужская сборная Украины завоевала серебро в Группе.

На чемпионате мира в группе В сборная Украины попала в довольно непростую подгруппу А. Ее соперниками стали сборные Венгрии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.

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Результаты групповых матчей

Украина – Венгрия 0:2

Украина – Нидерланды 4:2 (по пенальти)

Украина – Чехия 2:0

Украина – Швейцария 4:1

Сборная Украины в итоге заняла вторую строчку в подгруппе и вышла в ¼ финала, где ее уже ждала сборная Латвии. Соперник оказался по силам нашим ребятам и победили – 5:1. В полуфинале украинцы встретились со сборной Монголии на стадионе "Рекорд" в Иркутске. Счет матча – 1:3 в пользу украинцев, хотя фаворитом встречи считалась именно сборная Монголии.



Украина – Монголия

В матче за повышение в классе наших ребят ждала сборная Венгрии, которой мы уступили в группе. Первый тайм был равный – 1:1, но победить не удалось. Финальный счет поединка – 1:4. К сожалению, наши ребята остались в группе B.

Этот результат стал лучшим для сборной Украины на чемпионатах мира. До этого лучшим достижением для наших ребят было третье место в 2016 году.



Лучший результат сборной Украины