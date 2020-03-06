Сборная Украины по хоккею с мячом завоевала серебряные награды на чемпионате мира
Состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске (Россия).Мужская сборная Украины завоевала серебро в Группе.
На чемпионате мира в группе В сборная Украины попала в довольно непростую подгруппу А. Ее соперниками стали сборные Венгрии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.
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Результаты групповых матчей
Украина – Венгрия 0:2
Украина – Нидерланды 4:2 (по пенальти)
Украина – Чехия 2:0
Украина – Швейцария 4:1
Сборная Украины в итоге заняла вторую строчку в подгруппе и вышла в ¼ финала, где ее уже ждала сборная Латвии. Соперник оказался по силам нашим ребятам и победили – 5:1. В полуфинале украинцы встретились со сборной Монголии на стадионе "Рекорд" в Иркутске. Счет матча – 1:3 в пользу украинцев, хотя фаворитом встречи считалась именно сборная Монголии.
Украина – Монголия
В матче за повышение в классе наших ребят ждала сборная Венгрии, которой мы уступили в группе. Первый тайм был равный – 1:1, но победить не удалось. Финальный счет поединка – 1:4. К сожалению, наши ребята остались в группе B.
Этот результат стал лучшим для сборной Украины на чемпионатах мира. До этого лучшим достижением для наших ребят было третье место в 2016 году.
Лучший результат сборной Украины
- В 2007 году была создана Украинская Федерация хоккея с мячом, но дебютировать на чемпионате мира сборной не получалось еще несколько лет.
- В 2013 году сборная первый раз приняла участие на чемпионате мира.
- На двух последних чемпионатах мира 2018 и 2019 годов национальная сборная занимала соответственно такие места: 14-е и 17-е.
- Главным тренером сборной Украины является шведский специалист Магнус Альм.
- Самую крупную победу сборная одержала над командой из Сомали – 13:0.