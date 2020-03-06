24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сборная Украины по хоккею с мячом завоевала серебряные награды на чемпионате мира

- Читати новину українською

Состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске (Россия).Мужская сборная Украины завоевала серебро в Группе.

На чемпионате мира в группе В сборная Украины попала в довольно непростую подгруппу А. Ее соперниками стали сборные Венгрии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.

Читайте также Биатлон: Семеренко обидно потеряла награду в Нове-Место, победа Херрманн

Результаты групповых матчей

Украина – Венгрия 0:2

Украина – Нидерланды 4:2 (по пенальти)

Украина – Чехия 2:0

Украина – Швейцария 4:1

Сборная Украины в итоге заняла вторую строчку в подгруппе и вышла в ¼ финала, где ее уже ждала сборная Латвии. Соперник оказался по силам нашим ребятам и победили – 5:1. В полуфинале украинцы встретились со сборной Монголии на стадионе "Рекорд" в Иркутске. Счет матча – 1:3 в пользу украинцев, хотя фаворитом встречи считалась именно сборная Монголии.


Украина – Монголия

В матче за повышение в классе наших ребят ждала сборная Венгрии, которой мы уступили в группе. Первый тайм был равный – 1:1, но победить не удалось. Финальный счет поединка – 1:4. К сожалению, наши ребята остались в группе B.

Этот результат стал лучшим для сборной Украины на чемпионатах мира. До этого лучшим достижением для наших ребят было третье место в 2016 году.


Лучший результат сборной Украины

  • В 2007 году была создана Украинская Федерация хоккея с мячом, но дебютировать на чемпионате мира сборной не получалось еще несколько лет.
  • В 2013 году сборная первый раз приняла участие на чемпионате мира.
  • На двух последних чемпионатах мира 2018 и 2019 годов национальная сборная занимала соответственно такие места: 14-е и 17-е.
  • Главным тренером сборной Украины является шведский специалист Магнус Альм.
  • Самую крупную победу сборная одержала над командой из Сомали – 13:0.
"Гиви" ликвидировала женщина-агент украинских спецслужб: появилась реакция СБУ
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
5 марта 10:03 Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео
Ігор Саджениця
5 марта 08:58 Украинская саблистка Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби: фото
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук