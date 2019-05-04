Сборная Украины по хоккею сохранила место в Дивизионе 1B на чемпионате мира

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею / ФХУ

Национальная сборная Украины по хоккею в следующем сезоне будет выступать в третьем по силе дивизионе (1В) мирового чемпионата.

В субботу, 4 мая, в 20:00 сборная Украины по хоккею на чемпионате мира проведет последний матч в группе против Эстонии, однако большой важности для нашей команды эта игра не будет иметь.

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Ранее завершился матч Румыния – Нидерланды (3:1), который и определил исход чемпионата. Румыны неожиданно заработали повышение в классе, а Нидерланды вылетают дивизионом ниже.

Нидерланды и Украина набрали по 3 очка, но у хоккеистов сборной Украины матч в запасе и преимущество по личным встречам, поэтому при любых раскладах Нидерланды останутся последними.

В предыдущих матчах ЧМ-2019, кроме победы над голландцами (8:1), подопечные Андрея Срюбко имеют три поражения – от японцев (2:3), поляков (3:7) и румын (1:5).

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Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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