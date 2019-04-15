Сборная Украины по хоккею сыграет матч против сборной клубов УХЛ

16 апреля в 18:30 на ледовой арене "Альтаир" в Дружковке национальная сборная Украины по хоккею сыграет контрольный матч против Украинской сборной хоккейной лиги.

Этот поединок подопечные Андрея Срюбко проведут в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1В, который пройдет в эстонском Таллинне. Напомним, что чемпионат мира пройдет с 28 апреля по 5 мая, а соперниками украинской команды станут сборные Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Нидерландов.

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Андрей Срюбко в этом матче планирует использовать 23 хоккеиста. Позже к команде присоединятся легионеры, задействованы в матчах своих клубов в иностранных чемпионатах.

Все сборы от матча поступят в Фонд развития детского творчества города Дружковка.

Состав национальной сборной Украины:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Кирилл Кучер ("Белый Барс")

Защитники: Александр Боевых, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг"), Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Владимир Романенко (все – "Донбасс"), Станислав Ордынский ("Ледяные Волки"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко (Lethbridge Ураганы, WHL, Канада)

Нападающие: Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Севастьян Карпенко, Виталий Кукла, Вадим Мазур (все – "Донбасс"), Никита Коваленко ("Днепр"), Сергей Бабинец (МХК "Гуменне", Словакия), Никита Буценко ("Заглембе", Польша), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко (South Shore Kings, NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – "Стяуа", Румыния), Александр Пересунько (Boston Jr. Bruins, NCDC, США), Владислав Куцевич ("Белый Барс")

Главный тренер: Андрей Срюбко

Состав сборной клубов УХЛ на контрольный матч:

Вратари: Сергей Костенко, Максим Дуве (оба – "Донбасс")

Защитники: Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев, Александр Александров, Кирилл Фроленко, Александр Воронин (все – "Донбасс"), Филипп Матвиенко ("Днепр"), Павел Таран, Михаил-Максим Ядловский ("Белый Барс").

Нападающие: Илья Коренчук, Артем Пуголовкін, Максим Разумов, Александр Костиков, Владислав Луговой, Денис Мостовой, Андрей Денискин (все – "Донбасс"), Кирилл Бондаренко, Иван Дунаев, Руслан Ромащенко (все – "Днепр"), Иван Савченко, Алексей Ворона ("Кременчуг"), Юрий Качан ("Белый Барс"), Владимир Чердак, Никита Олейник (МХК "Динамо")

Главный тренер: Сергей Витер