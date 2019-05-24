Сборная Украины по хоккею сыграет на чемпионате мира в Польше
Определилось место проведения чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB, в котором выступает Украина. Турнир состоится польском городе Катовице.
Соответствующее решение было принято во время конференции IIHF, где рассматривались место проведения хоккейных турниров на следующие несколько лет.
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Стоит напомнить, что соперниками сборной Украины будут Литва, Польша, Япония, Эстония и Сербия. Турнир продлится с 26 апреля до 2 мая 2020 года. Победитель группы поднимется в высший дивизион. Последняя команда в группе будет понижена.
Источник: 24 канал
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