Сборная Украины по хоккею уступила Польше под руководством нового тренера

Сборная Украины по хоккею в Броварах в серии буллитов проиграла контрольный поединок против сборной Польши.

Украина – Польша 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Нойпауер (больш.), 24:36. 1:1 Савченко (Денискин, Кучер – больш.), 39:34. 1:2 Капица – Б, 65:00.

Читайте также: В Канаде хоккеисты вышли на лед в вышиванках с трезубцем, а лед забросали колбасой: фото и видео

Первый период команды провели при нулях на табло. И хотя сборная Польши существенно перекидывала украинских противников – 2:11, но забросить в ворота Кирилла Кучера у них так и не получилось.

Во второй двадцатиминутке команды существенно активизировались в атаке, что отразилось и на табло. Сначала сборная Польши смогла реализовать численное преимущество и открыть счет в матче, но потом Иван Савченко тоже в большинстве прошил голкипера польской команды и сравнял счет.

Как и первые 20 минут встречи, третий период команды провели абсолютно на равных, а счет на табло так и остался 1:1. Не определился исход матча и в овертайме – очень хорошую игру показали оба голкипера и не дали противникам реализовать свои моменты.

Читайте также: Украинские хоккеистки с феноменальным результатом пробились на чемпионат мира

Победителя удалось определить только в серии послематчевых бросков, в которой сильнее оказались игроки сборной Польши, которые реализовали две свои попытки. Победный буллит на счету Арона Хмелевского.

Уже 8 февраля команда сыграют повторный поединок. Начало встречи в – 18:00.

К слову, мужская сборная Украины по хоккею готовится к чемпионату мира в Дивизионе IB, который состоится в апреле в Таллинне.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram