Сборная Украины по хоккею уступила в товарищеском матче сборной клубов УХЛ

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Сборная Украины минимально уступила команде клубов Украинской хоккейной лиги. Товарищеский матч состоялся в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира.

Желто-синие будут бороться в Дивизионе 1В за повышение в классе. А пока же в Дружковке украинская сборная уступила со счетом 3:4.

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Представители клубов Украинской хоккейной лиги шокировали соперника уже в первом периоде. Сильницкий, Ворона и Костиков в стартовые 20 минут встречи сделали счет неприличным.

Олександр Костіков
Александр Костиков

После отдыха Бабинец сумел отквитать одну шайбу и на старте заключительного периода Ромащенко вновь сделал преимущество в три гола. Под завершение поединка Буценко и Чердак в течение трех минут сократили отставание до минимума.

Володимир Чердак
Владимир Чердак

Однако на большее национальной команды не хватило. Следующие же два спарринга украинская сборная проведет 20 и 21 апреля в Минске против чемпиона Беларуси – "Юности".

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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