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Сборная Украины по хоккею узнала последнего соперника в борьбе за путевку на Олимпиаду

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Сборная Украины по хоккею / Фото из открытых источников

С 6-го по 9 февраля 2020 года сборная Украины начнет борьбу за путевку на Олимпийские игры 2022 года. Третий раунд квалификации состоится в казахстанском Нур-Султане.

Ранее было известно, что среди украинцев будут сборные Казахстана и Польши, а сегодня определился третий участник группы – им стала сборная Нидерландов, которая в Барселоне доиграла свой перенесенный, из-за проблем со льдом, матч против сборной Испании и победила со счетом 5:3, пишет "Главком".

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В финальный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель турнира в Казахстане.
Отметим, что сборная Украины только один раз в своей истории сумела пробиться на Олимпийский хоккейный турнир. "Сине-желтые" выступали на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

Примечательно, что участвовать в зимней Олимпиаде 2022 изъявили желание 46 стран, что стало рекордом. Уже точно на Играх в Китае выступят восемь лучших сборных в рейтинге IIHF по итогам 2019 года: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария.

Также автоматически место на Олимпийском турнире получат хозяева из сборной Китая. Еще три участника Игр-2022 определятся после завершения квалификации в августе 2020 года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Хоккей
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