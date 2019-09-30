Сборная Украины по мини-футболу пошла на неожиданный шаг на ЧМ после отказа в визе нашим игрокам

Сборная Украины по мини-футболу не смогла привезти весь состав на Чемпионат мира, который стартовал в Австралии. При этом проблемы оказались не спортивными, а бюрократическими.

Так, из заявленных на турнир 22 футболистов, визы получили только восемь спортсменов. При этом среди них нет номинальных голкиперов. Именно они и отправились в Австралию, где в городе Перт состоится Чемпионат мира. Там их ночью встретила украинская диаспора.

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Команда же подала апелляцию на отказ в визах. Если ее примут, то остальные футболисты отправится в Австралию уже во вторник, 1 октября. На этот день в украинцев запланирован матч с Ливаном. Поэтому вряд ли они успеют на игру.

"Поскольку в составе команды на первый матч есть только 5 игроков и тренера, мы решили поддержать идею нашего президента Владимира Зеленского и пойти немного дальше. Выдавать паспорта нашей страны нашей диаспоре здесь мы не можем, но заявить пару игроков из местной украинской команды мы можем. Итак, после вечерней тренировки будет решено кто из "Казаков Перт" присоединится к нашей команде", – заявили в Федерации мини-футбола Украины.

Напомним, на Чемпионате мира по мини-футболу сборная Украины 1 октября сыграет против Ливана. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. В четверг, 3 октября, украинцам будет противостоять сборная Румынии (начало – в 15:30). В субботу состоится игра против сборной Нигерии (начало в 15:30).