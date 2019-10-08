Сборная Украины по мини-футболу уничтожила Гану и вышла в четвертьфинал чемпионата мира: видео

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу национальная команда Украины разобралась со сборной Ганы.

Украинцы не оставили соперникам шансов, забив восемь безответных голов и уверенно вышли в 1/4 финала на мировом первенстве.

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Украинцы сделали весомую заявку на победу уже в начале матча, отметившись четырежды. Точные удары на счету Виктора Цоя, Виталия Харченко, Евгения Андриенко и Андрея Хомина. Последний до перерыва успел оформить дубль.

Во второй половине встречи Украина забила еще трижды. Голами отметились Хомин, Харченко и Евгений Заяц.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет против победителя матча Венгрия – Колумбия. Поединки 1/4 финала состоятся в среду, 9 октября.

Украина – Гана видео матча