Сборная Украины по мини-футболу уничтожила Гану и вышла в четвертьфинал чемпионата мира: видео
В рамках 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу национальная команда Украины разобралась со сборной Ганы.
Украинцы не оставили соперникам шансов, забив восемь безответных голов и уверенно вышли в 1/4 финала на мировом первенстве.
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Украинцы сделали весомую заявку на победу уже в начале матча, отметившись четырежды. Точные удары на счету Виктора Цоя, Виталия Харченко, Евгения Андриенко и Андрея Хомина. Последний до перерыва успел оформить дубль.
Во второй половине встречи Украина забила еще трижды. Голами отметились Хомин, Харченко и Евгений Заяц.
В четвертьфинале сборная Украины сыграет против победителя матча Венгрия – Колумбия. Поединки 1/4 финала состоятся в среду, 9 октября.
Украина – Гана видео матча
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