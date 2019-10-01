Сборная Украины по мини-футболу выиграла первый матч на чемпионате мира, играя без вратаря

Сборная Украины по мини-футболу удачно стартовала на чемпионате мира в Австралии. "Сине-желтые" обыграли Ливан в первом матче группового этапа.

Украинская сборная одержала победу в первом матче на чемпионате мира со счетом 3:0. И это несмотря на то, что на первых минутах у Украины был удален вратарь. Вместо него почти весь матч стоял полевой игрок – Виктор Цой.

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Украина – Ливан: видео полного матча

Как известно, сборная Украины по мини-футболу не смогла привести весь состав на чемпионат мира. Из заявленных на турнир 22 футболистов, визы получили только восемь спортсменов. При этом среди них нет номинальных голкиперов.

Именно они и отправились в Австралию, где в городе Перт и состоится чемпионат мира. Там их ночью встретила украинская диаспора.

На чемпионате мира Украина также сыграет против Румынии (3 октября) и с Нигерией (5 октября). В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

Румыния и Нигерия уже сыграли матч 1-го тура, европейцы победили со счетом 10:0.