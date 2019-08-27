Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников на Всемирных играх-2019

27 августа в столице Катара состоялась церемония жеребьевки первых в истории Всемирных пляжных игр, которые пройдут в этой стране с 12-го по 16 октября.

По ее итогам сборная Украины по пляжному футболу попала в группу C и сыграет против команд Ирана, Парагвая и Сенегала.

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Сборная Украины по пляжному футболу получила право выступить на Играх по результатам европейской квалификации в испанском Салоу. Наша команда заняла в отборочном турнире пятое место, однако из-за переноса соревнований из США в Катар оно стало проходным без дополнительных стыковых матчей.

Состав всех групп:

Группа А: Бразилия, Швейцария, ОАЭ, Марокко.

Группа B: Италия, Испания, Мексика, Соломоновы острова.

Группа С: Иран, Парагвай, Сенегал, Украина.

Группа D: Россия, Япония, Уругвай, Сальвадор.

По регламенту турнира две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Далее они соревнуются за медали по системе плей-офф.