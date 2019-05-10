Сборная Украины по пляжному футболу потерпела унизительное поражение от России
Сборная Украины уступила России в четвертьфинале отбора на Всемирные пляжные игры 2019.
Украинцы пропустили семь голов от россиян, сумев отличиться в воротах соперника лишь дважды.
Украина – Россия 2:7
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Поэтому именно сборная России выходит в полуфинал отбора на Всемирные пляжные игры, гарантировав себе участие в турнире. Ведь прямую путевку в финальную часть Всемирных пляжных игр получат полуфиналисты и пятая команда отборочного турнира, которая определится в плей-офф неудачников 1/4 финала. Среди них и сборная Украины.
Напомним, что первые в истории Всемирные пляжные игры пройдут с 8 по 15 октября в Сан-Диего. Кроме пляжного футбола, спортсмены будут соревноваться еще в 16-ти дисциплинах.
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