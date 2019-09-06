Сборная Украины по пляжному футболу уступила итальянцам в первом матче Суперфинала Евролиги

В своем первом матче в Суперфинале нынешней Евролиги сборная Украины по пляжному футболу проиграла итальянцам. Подопечные Евгения Вареницы в стартовом матче в группе 2 уступили прошлогоднему победителю Евролиги.

Италия – Украина 5:4

Голы: Зурло, 6, 13, 14, Корозинити, 32, Пальмачи, 36 – Макеев, 1, Щерица, 15, Войтенко, 22, Рамаччиотти, 35 (автогол)

Поединок начался довольно оптимистично для сине-желтых. Уже на 16-й секунде Константин Макеев открыл счет. Однако в начале второй 12-минутки наша команда уже уступала – 1:3. Хет-трик Эммануэле Зурло поставил украинцев в затруднительное положение.

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Впрочем, точный удар Юрия Щерица восстановил надежды сторонников сборной Украины. А еще через семь минут Дмитрий Войтенко установил окончательный счет второго периода – 3:3.

В третьем периоде Франческо Корозинити вывел итальянцев вперед, однако автогол Дарио Рамаччиотти вновь уравнял шансы. К сожалению, за четыре секунды до конца основного времени итальянцы забили решающий мяч. 4:5 – обидное поражение сборной Украины.

Впереди сборную Украины ожидает еще два матча – 6 сентября против Португалии и 7 сентября против Турции.