Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в Суперфинале Евролиги

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Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в Суперфинале Евролиги

В поединке за седьмое-восьмое места в Суперфинале Евролиги-2019 сборная Украины по пляжному футболу переиграла сборную Швейцарии.

Украина – Швейцария 9:7

Голы: Пачев, 7, Зборовский, 8, 33, 36, Войток, 10, Макеев, 15, Войтенко, 18, 28, Медведь, 35 – Ходель, 13, 35, Отт, 17, 23, Штейнеманн, 18, 32, Монод, 22
Удаление: Сидоренко, 32, Пачев, 35

В своем последнем матче в Суперфинале Евролиги-2019 в португальском городке Фигейра-да-Фош подопечные Евгения Вареницы боролись за седьмое место с командой Швейцарии. Поединок завершился со счетом 9:7 в пользу "сине-желтых".

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Украинцы забили первыми, а к 10-й минуте уже были впереди 3:0. На 18-й минуте счет был 5:3 в пользу нашей сборной. Однако впоследствии швейцарцам удалось сравнять – 5:5.

На 32-й минуте украинцы получили первое удаление – Сидоренко. И Штейнеманн сравнял счет 6:6. Но Зборовский почти сразу вывел украинцев вперед – 7:6. На 35-й минуте Украина снова получила удаление, а команды обменялись голами – отличились Медведь и Ходель. Окончательный счет установил Зборовский, оформив хет-трик.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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