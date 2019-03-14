Сборная Украины по шахматам не смогла завоевать серебряные награды чемпионата мира

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Анна Музычук
Анна Музычук / facebook.com/ukrainianchess

Женская сборная Украины по шахматам проиграла решающий матч на чемпионате мира и осталась без медалей. Украинки проиграли китаянкам, которые еще раньше стали чемпионками мира.

В последнем, 9-м туре командного чемпионата мира, Украина проиграла Китаю – 0,5:3,5 и заняла итоговое четвертое место.

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На первой доске Мария Музычук сыграла вничью, но на других досках проиграли Анна Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко.

Таким образом, подопечные Михаила Бродского поделили 3-4 места с командой Грузии, однако по дополнительным показателем украинки лишь четвертые.

Чемпионками мира в итоге стали китаянки. Второй – Россия. Если бы украинки сумели победить, а россиянки потерпели фиаско, то сборная Украины одержала бы серебряные награды.

Отметим, что мужская сборная Украины в турнире участия не принимала. Здесь тройка призеров следующая: 1. Россия – 16; 2. Англия – 13; 3. Китай - 12.

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Теги: Новости Спорта Спорт Шахматы Анна Музычук Мария Музычук
Источник: 24 Канал
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