Сборная Украины по шахматам сыграет с Россией после победы над Арменией на чемпионате мира

Женская сборная Украины по шахматам одолела сборную Армении в 6-м туре командного чемпионата мира, который проходит в столице Казахстана Астане.

Решающая победа на счету Анны Музычук. Ее сестра Мария, а также Инна Гапоненко и Наталья Букса свои партии завершили вничью.

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Теперь украинки имеют 9 командных очков и сохраняют за собой третье место. Лидирует Китай – 12 очков, далее идет Россия – 10.

Именно с россиянками во вторник, 12 марта, сыграют подопечные Михаила Бродского.

Чемпионат мира продлится до 14 марта. Ранее украинки победили команду Венгрии и сыграли вничью с Грузией и Казахстаном.

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