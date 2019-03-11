Сборная Украины по шахматам сыграет с Россией после победы над Арменией на чемпионате мира
Женская сборная Украины по шахматам одолела сборную Армении в 6-м туре командного чемпионата мира, который проходит в столице Казахстана Астане.
Решающая победа на счету Анны Музычук. Ее сестра Мария, а также Инна Гапоненко и Наталья Букса свои партии завершили вничью.
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Теперь украинки имеют 9 командных очков и сохраняют за собой третье место. Лидирует Китай – 12 очков, далее идет Россия – 10.
Именно с россиянками во вторник, 12 марта, сыграют подопечные Михаила Бродского.
Чемпионат мира продлится до 14 марта. Ранее украинки победили команду Венгрии и сыграли вничью с Грузией и Казахстаном.
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Источник: 24 Канал
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