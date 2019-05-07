Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала пять наград на этапе Мировой серии FINA

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Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала пять наград на этапе Мировой серии FINA

На этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Пекине украинская сборная получила пять наград. Наши девушки дважды поднимались на вторую ступеньку пьедестала. Еще трижды украинки завоевали бронзовые медали.

Они завоевали вторые места среди комбинированных групп и в техническом соло, а также третьи места среди технических дуэтов, с произвольными программами среди дуэтов и групп.

К слову: Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором

Стоит отметить, что на соревнованиях сборная Украины была представлена молодежным составом: Александра Бурдова, Анна Носова, Валерия Шило, Олеся Деревянченко, Анастасия Кулик, Дарья Корнеева, Екатерина и София Стуленковы, Ангелина Овчинникова, Евгения Лихман, Евангелина Клименко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Плавание
Источник: 24 канал
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