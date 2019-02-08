Сборная Украины по теннису не смогла выйти в финал Кубка Федерации

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Сборная Украины по теннису не вышла в финал Кубка Федерации
Сборная Украины по теннису не вышла в финал Кубка Федерации / facebook.com/UkrainianTennisFederation

Сборная Украины по теннису не смогла выйти в финал Кубка Федерации, хотя и обыграла Эстонию. Первое место в группе В Евро-Африканской зоны заняла команда Швеции.

Шведки, которым нужно было выиграть в Болгарии, чтобы занять первое место, выиграли свое противостояние.

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В частности, в одиночных противостояниях Юханна Ларссон не имела проблем с Викторией Томовой, а Мирьям Бьорклунд одолела Изабеллу Шиникову. Таким образом, Швеция выиграла противостояние, хотя парный матч еще не сыгран. Шведки выиграли все противостояния, в том числе против Украины.

Украинские теннисистки, которые сначала одолели Болгарию, а сегодня нанесли поражение Эстонии, заняли второе место.

Поединок Екатерина Козлова/Надежда Киченок – Саара Пахал/Елена Малыгина не имеет принципиального турнирного значения для Украины. Украинские теннисистки уверенно победили 6:1; 6:0.

Что такое Кубок Федерации?Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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