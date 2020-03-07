Сборная Украины по теннису совершила невероятный камбэк в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису победила Китайский Тайбэй в рамках плей-офф Мировой группы I. После первого игрового дня украинцы висели на волоске от поражения.

В пятницу, 6-го марта, Сергей Стаховский и Илья Марченко проиграли в своих матчах. Следовательно соперникам украинцев в Запорожье нужно было выиграть один матч.

Фундамент до камбека заложили Денис Молчанов и Сергей Стаховский. Они в третьей встрече в парном противостоянии победили Цунг-Хуа Янга и Ченг-Пенг Сье. Счет в матче 2:1 (6:7, 6:4, 6:4).

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Не обошлось без трех сетов в матче Сергея Стаховского против Ву Тун Линя. Победа украинца со счетом 7:6, 4:6, 6:3.

В решающем матче Илья Марченко встречался с Синь Чунь Ценом и одержал победу в двух сетах 6:3, 6:2.

Таким образом, сборная Украины победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2.

В рамках Кубка Дэвиса наша сборная еще ни разу не отыгрывалась с таким счетом по итогам первого игрового дня.

Свой следующий командный поединок "сине-желтые" проведут в сентябре этого года.

Украинская сборная вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы и команды, которые проиграли на этой неделе в квалификации Davis Cup Finals-2020 года, будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021.

В прошлом году сборная Украины проиграла в гостях сборной Венгрии в матче за выход в квалификацию Davis Cup Finals.

Что такое Кубок Дэвиса?

Крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводящиеся ежегодно. Больше всего побед в Кубке Дэвиса одержала команда США – 32. Украина никогда не побеждала.