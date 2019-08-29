Сборная Украины по волейболу одержала первую победу за 16 лет на чемпионате Европы

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу в своем последнем матче на чемпионате Европы-2019.

Украина – Португалия 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Предыдущие матчи: с Польшей, Италией, Бельгией, Словенией

Без турнирной мотивации команда Гария Егиазарова уверенно обыграла явных аутсайдеров группы – Португалию.

Самым результативным игроком встречи стала Карина Денисова, набравшая 13 очков.

Наши соотечественницы смогли оборвать неприятную для себя серию из 20 матчей без побед в финальных турнирах европейского первенства. Хотя какое-то утешение на фоне в целом неудачного выступления на турнире "желто-синие" одержали.

Отметим, что мужская сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 сентября матчем против Чехии. Также в группе команды Угис Крастиньш Эстония, Польша, Нидерланды и Черногория.