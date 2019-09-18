Сборная Украины по волейболу выиграла в Эстонии на Евро-2019

Сборная Украины по волейболу продолжает успешное выступление на Чемпионате Европы. На этот раз "сине-желтые" победили сборную Эстонии.

В отличие от предыдущих матчей, на этот раз украинцы справились на три сета. При этом эстонцы не сумели дать опору нашей команде.

Читайте также: Почему мы вас не слышим на трибунах, – волейболист высказался о критике в сторону спортсменов

В первом сете украинцы захватили инициативу и сразу ушли в отрыв – 5:0, 10:2. Позже отрыв в счете стал двузначным. Поэтому первый сет выиграли со счетом 25:17.

Эстонцы первыми набрали очки во втором сете. И к середине сета вели борьбу на равных с украинцами. Но после этого украинские волейболисты снова ушли в отрыв, набрав восемь очков. А сет закончился двузначной разницей 25:15.

Борьба шла и в начале третьего сета. Но надолго эстонцев не хватило. Украинцы постепенно увеличили отрыв в счете и победили в сете 25:14 и в матче в целом.

Украина – Эстония 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Это третья победа сборной Украины в четырех матчах на Чемпионате Европы. С секстета D в плей-офф выходят четыре команды.

Фото: cev.eu