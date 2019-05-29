Сборная Украины победила "Днепр-1" в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу провела товарищеский матч. Соперником стал "Днепр-1", а победу праздновали "сине-желтые". Матч состоялся в Харькове, где команда проводит учебно-тренировочный сбор.

На этот матч сборная Украины вышла в несколько экспериментальном составе. Поэтому место в старте нашлось и игрокам молодежной сборной – Билык в воротах и ​​Прокопчук в защите. Впоследствии на замену выходили Милованов и Козак.

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В первом тайме особой активностью в организации атак национальной команды выделялись Александр Зинченко, Евгений Коноплянка и Марьян Швед. В одном из эпизодов после удара Шведа голкипер днепрян не сумел зафиксировать мяч, и на добивании четко сыграл Роман Яремчук – 1:0.

Справедливости ради следует сказать, что до перерыва несколько острых атак удались и подопечным Дмитрия Михайленко, и только недостаток исполнительского мастерства не позволил им записать на свой счет приятный для карьеры гол в ворота главной команды страны, пусть даже и в тренировочном матче.

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Второй тайм сборная начала с серии быстрых атак, одна из которых вышла показательно четкой и результативной. Точная игра в пас, классный ассист от Марьяна Шведа и удар с ходу от Романа Яремчука, который таким образом оформил дубль.

По сравнению с первым таймом инициативу в организации атак перехватил Роман Безус, которому ловко помогали на флангах Марьян Швед и Евгений Коноплянка.

К чести игроков "Днепра-1", они не прекратили попыток найти свое счастье в контратаках, и после розыгрыша углового точный удар в девятку удался Сергею Панасенко. Большего сборники гостям сделать не позволили, проведя несколько неплохих атак в конце поединка.

Украина – Днепр-1 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Уже 7 июня сборная Украины проведет официальный матч – против сборной Сербии на "Арене Львов". Тут же "сине-желтые" сыграют и против сборной Люксембурга 10 июня.