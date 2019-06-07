Сборная Украины победила Колумбию и вышла в полуфинал Чемпионата мира U-20

Сборная Украины U-20 победила сверстников из Колумбии на Чемпионате мира по футболу. Поэтому украинцы сыграют в полуфинале турнира.

Украина – Колумбия 1:0

Гол: Сикан, 11

В этом матче сборной Украины не мог помочь вратарь Лунин. Поэтому место в воротах занял Кучерук. Стоит добавить, что именно он стоял на турнире, когда украинцы получили право выступить на Чемпионате мира U-20. Но работы в матче против Колумбии у него было не так и много – всего один удар в створ при двенадцати попытках за весь матч.

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Между тем украинцы могли открывать счет уже на 6-й минуте встречи. Конопля прострелил с фланга, и Булеца пробивал головой в падении. Но мяч пролетел мимо рамки ворот.

Украина вышла вперед на 11-й минуте. После навеса со своей половины поля Сикан поборолся с Куэстой. Вратарь Мийер неудачно вышел на перехват, и мяч пролетел между ними. Поэтому все, что оставалось сделать украинскому нападающему, отправить мяч в пустые ворота.

На 16-й минуте колумбийцы получили право на опасный штрафной по центру ворот перед штрафной площадкой. И Рамирез пробил в стенку, а добивание прошло выше ворот.

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После этого колумбийцы начали играть достаточно жестко, поэтому еще до перерыва получили четыре желтые карточки. Также команда стала чаще бить по воротам Кучерука. Но многие из этих ударов были неподготовленными, поэтому летели мимо створа. Однако и украинцы не реализовывали свои возможности.

На 63-й минуте Цитаишвили мог удвоить счет. Но полузащитник в падении пробил с отскоком от газона, и мяч пролетел над перекладиной.

На 87-й минуте сборная Колумбии осталась в меньшинстве. Карбонеро, который вышел на замену во втором тайме, получил прямую красную карточку. Во время атаки своей сборной футболист пытался дотянуться до мяча, вместо этого въехал шипами в ногу украинцу Попову. Чтобы увидеть, было ли нарушение, арбитр встречи даже использовал VAR. После чего и показал красную карточку. Сам же Попов не мог продолжить игру. Его заменил Сафронов.

До конца матча моментов забить больше ни у кого не было. Следовательно, Украина победила и сыграет в полуфинале Чемпионата мира. Соперником украинцев будет победитель пары Италия – Мали. Их матч состоится в пятницу, 7 июня, и начнется в 19:30.