Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20

Юношеская сборная Украины (U-20) с победы стартовала на чемпионате мира по футболу. В первом матче "сине-желтые" победили сборную США.

Украина – США 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 52 – Сервания, 32

Сборная Украины первый матч на чемпионате мира U-20 в Польше проводила против сверстников из США. Именно американцы лучше начали матч, несколько раз опасно пробивая по воротам Андрея Лунина. Особо следует отметить удар Алексиса Мендеса под перекладину ворот со штрафного. Но голкипер сборной Украины справился с ним.

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Поэтому гол сборной Украины выглядел несколько неожиданным, но вполне заслуженным. Цитаишвили отдал пас со своей половины поля на Булецу. Нападающий поборолся корпусом с соперником и в одно касание пробил мимо голкипера уже в штрафной площадке.

Но впереди украинцы были не долго. Уже через шесть минут сборная США сравняла счет. Результативный пас отдал Тимоти Веа – сын легендарного футболиста Джорджа Веа, который теперь является президентом Либерии. Американцы реализовали атаку, в результате которой мяч полетел вдоль линии ворот. Там его подхватил Веа и прострелил назад в район линии вратарской площадки, откуда уже Брэндон Сервания в касание переправил его в ворота.

В начале второго тайма перекладина помешала украинцам выйти вперед. Мощный удар нанес Цитаишвили, но попал в поперечину. Но впоследствии рамка ворот сыграла уже за сборную Украины, когда все тот же Мендес попал в штангу.

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Между этими моментами был гол Дениса Попова. Защитник выпрыгнул выше всех в штрафной после подачи с углового и переправил головой мяч за линию ворот соперника.

Американцы, несмотря на то, что имели значительно больше моментов в этом матче, больше так забить и не смогли. Хотя и украинцы могли забивать третий гол. Но голкипер сборной США спас свою команду после удара Супряги.

Сборная Украины стартует с победы на чемпионате мира. Она делит первое место со сборной Нигерии, которая в первом матче разгромила сборную Катара. Именно с последними играть украинцам уже в понедельник, 27 мая.

30 мая украинцы сыграют против сборной Нигерии. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди занявших третьи места.